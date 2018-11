Midterm, le reazioni. Cremlino: mai interferito nelle elezioni Usa

"Si può presumere con un alto grado di certezza che non ci siano prospettive brillanti per la normalizzazione delle relazioni russo-americane" ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov dopo il risultato delle elezioni negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la Tass. "Nonostante tutte le fobie negli Usa, la Russia non ha mai interferito nei processi elettorali di nessun paese, compresi gli Stati Uniti", ha aggiunto Peskov.

"Siamo impazienti di lavorare con il 160/mo congresso e i nuovi rappresentanti eletti degli Stati Uniti. Ue e Usa sono partner strategici chiave e alleati. L'Ue è pienamente impegnata per una stretta partnership transatlantica e a una mutua cooperazione", ha commentato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.

"A leggere i giornali doveva essere il trionfo democratico e la sconfitta di questo presidente un po' strano ma - commenta Matteo Salvini - il voto vero è stato diverso, raramente i presidenti in carica vincono queste elezioni. Apprezzo Trump perche' mantiene gli impegni presi; sono contento che gli elettori abbiano premiato una linea coerente che puo' piacere o non ma è una linea coerente, è il bello della democrazia anche per chi oggi ha il viso lungo".

"Non commentiamo gli esiti elettorali di Paesi amici, anche se ovviamente le osserviamo attentamente. Per quel che riguarda i risultati del Midterm, c'è molto da studiare, ma i commenti li lasciamo ad altri", ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert.