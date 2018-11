Cheerleader Football contro inno Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 3 NOV - La protesta di alcuni giocatori neri contro l'inno americano prima dell'inizio delle partite di football potrebbe contagiare anche le cheerleader. Una di loro si è inginocchiata, tenendo le mani sui fianchi, prima del match tra i San Francisco 49ers - per i quali danza - e Oakland Raiders. La ragazza non è stata identificata ma, se la protesta fosse confermata, sarebbe la prima di una cheerleader della Lega Football (Nfl).

I San Francisco 49ers sono l'ex squadra di Colin Kaepernick, il primo atleta a inginocchiarsi durante l'esecuzione dell'inno per protestare contro la brutalità della polizia e le ingiustizia razziali in Usa.