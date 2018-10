Wsj, Usa manderà 5000 soldati al confine

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - L'esercito Usa si sta preparando a inviare 5000 soldati al confine con Messico in vista dell'arrivo della carovana di migranti centro americani.

Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti americani. La cifra è ben superiore agli 800 militari previsti inizialmente ed equivarrebbe a circa un terzo degli agenti della polizia di frontiera operanti al confine. Se la cifra fosse confermata, le forze dispiegate al confine col Messico sarebbero più numerose di quelle attualmente in Siria e in Iraq e circa la metà di quelle presenti in Afghanistan. Le truppe sarebbero dislocate nei punti di ingresso del confine, almeno nelle fasi iniziali della missione, denominata dal Pentagono 'Operazione patriota fedele'. Poi i militari dovrebbero aiutare la polizia di frontiera costruendo tende, fornendo supporto medico e aiutando lo staff dei centri di comando e controllo. In base agli ultimi piani, 1800 soldati andranno in Texas, 1700 in Arizona e 1500 in California.