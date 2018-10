Brasile: Bannon, 'mi piace Bolsonaro'

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 OTT - Steve Bannon, ex stratega politico di Donald Trump e noto ideologo della destra oltranzista, ha dichiarato il suo appoggio a Jair Bolsonaro -il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali di domani in Brasile- ma puntualizzando che non ha collaborato con la sua campagna elettorale.

"Sono solo un simpatizzante", ha detto Bannon alla Bbc, in un'intervista diffusa alla vigilia del ballottaggio di domani, nella quale ha definito Bolsonaro "un politico notevole" e lo ha comparato con Matteo Salvini.

"E' come quello che sta succedendo in Italia e negli Usa: la gente respinge un tipo di classe politica perpetua, che è legata al capitalismo clientelare, la corruzione e l'incompetenza", ha detto Bannon, secondo il quale "in Italia, Salvini e il Movimento 5 Stelle si sono organizzati contro questo tipo di cose, e credo che questo è uno dei ponti principali a favore di Bolsonaro".