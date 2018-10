Trump valuta chiusura confine Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Donald Trump sta considerando di varare un decreto per chiudere il confine col Messico, vietando l'ingresso agli immigrati, compresi coloro che vogliono fare domanda di asilo. Lo rivela il New York Times citando fonti dell'amministrazione Usa. Sarebbe la mossa più drastica presa dal presidente americano in materia di immigrazione, non a caso alla vigilia delle elezioni di medio termine del 6 novembre, col tycoon che ha messo al centro della campagna elettorale la vicenda della carovana di migliaia di persone in marcia verso gli Usa.