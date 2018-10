Midterm: da Bloomberg 10 mln dlr a dem

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - L'ex sindaco di New York, il miliardario Michael Bloomberg, ha aggiunto altri 10 milioni di dollari ai 100 già donati ai democratici per sostenerli nelle elezioni di Midterm.

L'ultimo assegno coprirà le spese per uno spot pubblicitario in cui si criticano i repubblicani per non aver attuato politiche che beneficino la middle class e si suggerisce che i democratici sono più impegnati a tagliare le tasse per la classe media e ad assicurare una copertura sanitaria mantenendo le condizioni pre-esistenti.

Bloomberg ha ambizioni presidenziali per il 2020. Finora i dem hanno battuto i repubblicani nella raccolta fondi per le elezioni di metà mandato.