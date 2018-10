Usa: trovato pacco sospetto per Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Gli investigatori hanno trovato il pacco sospetto inviato all'ex vice presidente Joe Biden. Lo riporta la Cnn. La caccia al pacco bomba per Biden era in corso da ore. Il pacco per Biden e' stato trovato in un centro di smistamento della posta in Delaware, lo stato in cui l'ex vicepresidente risiede e sarebbe simile agli altri pacchi inviati a diverse personalita' legate al partito democratico.