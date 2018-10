Khashoggi: capo Cia da Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Il capo della Cia Gina Haspel incontrerà nelle prossime ore il presidente Usa Donald Trump per aggiornarlo sul caso Khashoggi dopo il suo viaggio in Turchia, dove il giornalista dissidente saudita è stato ucciso.

Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca.

Intanto, i magistrati turchi hanno interrogato altri 38 dipendenti del consolato saudita di Istanbul come testimoni nell'inchiesta sull'omicidio di Khashoggi. Tra questi, ci sono l'autista del console, addetti alla manutenzione, contabili e altre persone.

Da parte sua, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha presieduto la prima riunione della commissione incaricata di riformare i servizi segreti di Riad dopo il caso Khashoggi. Lo fa sapere l'agenzia di stato di Riad, Spa.

L'iniziativa rientra nei tentativi della Corona di placare l'indignazione internazionale per l'omicidio del reporter, dopo aver arrestato almeno 18 sospetti e allontanato 5 alti funzionari.