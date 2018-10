De Niro, colpito per credo politico

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - "Estremamente inquietante e spaventoso" essere colpiti "per il proprio credo politico": cosi' il portavoce di Robert De Niro commenta il pacco bomba recapitato al ristorante di Tribeca, a Manhattan, di cui la star di Hollywood e' proprietario. "Tutte le persone prese di mira - ha affermato - hanno in comune una cosa, le loro convinzioni politiche. Questa per ora e' l'unica conclusione a cui si può arrivare".