Casa Bianca, vergogna accuse Trump bombe

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha respinto come "vergognose" le accuse che il presidente Donald Trump sia responsabile per i pacchi bomba indirizzati ai suoi oppositori. C'è una grande differenza, ha sottolineato, tra "commenti fatti e azioni prese".

A suo avviso il tycoon non è responsabile per i pacchi bomba più di quanto lo sia il senatore democratico Bernie Sanders per la sparatoria di un suo simpatizzante contro parlamentari repubblicani in un allenamento di baseball lo scorso anno in Virginia.