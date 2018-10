Wsj, prova nuova carovana verso gli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Una seconda carovana di migranti si sta formando sull'onda di quella già arrivata in Messico con l'obiettivo di varcare i confini degli Stati Uniti.

Lo scrive il Wall Street Journal, segnalando che potrebbe trattarsi di un fenomeno nuovo: viaggiando insieme, i migranti evitano di ricorrere ai trafficanti di esseri umani, i cosiddetti 'coyotes' che chiedono dai 4000 agli 8000 dollari a persona per viaggi spesso pericolosi, e sono più sicuri mentre attraversano alcuni dei Paesi più a rischio del mondo, come spiegano i volontari che li assistono.