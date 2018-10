Vincita record in Usa, 1,6mld a lotteria

(ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - E' stato venduto in South Carolina il fortunato biglietto che ha sbancato la lotteria Mega Millions, aggiudicandosi il jackpot da record di quasi 1,6 miliardi di dollari. Un montepremi che aveva raggiunto il primato mondiale dopo 25 estrazioni a vuoto. L'identita' del vincitore non e' stata resa nota, ma si sa che potrà scegliere di incassare la somma in una soluzione una tantum, pari tuttavia a 'soli' 878 milioni di dollari. Altrimenti, il montepremi totale di 1,537 miliardi di dollari verra' pagato 'a rate' per 29 anni.