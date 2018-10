Trump minaccia chiusura confine Messico

"Chiedo nei termini più forti al Messico di fermare l'ondata di migranti. E se non ne sarà capace invierò l'esercito degli Stati Uniti e chiuderò il nostro confine meridionale": è la minaccia di Donald Trump su Twitter.

Il presidente americano ribadisce l'intenzione di tagliare gli aiuti a Paesi come El Salvador e Honduras "che sembrano non avere più il controllo sulla loro popolazione".

Trump su Twitter parla di vero e proprio "assalto al Paese da Guatemala, Honduras e El Salvador, i cui leader stanno facendo poco per fermare questo grande flusso di persone, compresi molti criminali, che vogliono entrare negli Usa attraverso il confine col Messico".