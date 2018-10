Usa: jackpost da oltre 650 mln dollari

Jackpot da oltre 650 milioni di dollari per il Mega Millions, una delle lotterie degli Stati Uniti. Questa sera (martedì per chi legge, ndr) saranno estratti i numeri che potranno decretare il vincitore della quarta più grande vincita del paese. E' infatti dallo scorso luglio che non viene assegnato il jackpot.

Tuttavia, secondo quanto scrive il New York Post, le possibilità di vincita sono solo una su 302 milioni. Se ci sarà un fortunato, potrà scegliere di portarsi a casa il premio in un'unica soluzione ma ridotto a 372 milioni oppure di incassare la vincita per intero con pagamenti dilazionati in 29 anni.

La forma preferita di pagamento e' solitamente quella in un'unica soluzione.