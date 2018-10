Sosia Melania in video T.I,ira firs lady

(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - Melania Trump che si spoglia nello Studio Ovale. E' l'ultima provocazione del rapper T.I. che fa discutere la rete ma che soprattutto suscita le ire della first lady. Una sosia dell'ex modella slovena, ora moglie del presidente americano, compare in un video di poco meno di un minuto con cui l'artista lancia il suo nuovo disco. Mentre le immagini mostrano il tycoon salire a bordo del Marine One, l'elicottero presidenziale, in partenza per la Casa Bianca d'inverno di Mar-a-Lago, in Florida, dello Studio Ovale si impossessa T.I. Il rapper mentre fuma un sigaro si gode quindi lo spogliarello della simil-Melania, che si disfa dell'oramai nota giacca con la scritta 'I don't care', non importa, restando nuda. "E' disgustoso, ha commentato su Twitter la portavoce della first lady, chiedendosi come sia possibile una cosa del genere. Il tutto nelle ore in cui impazza un'altra polemica 'sessista': quella per il tweet del presidente che definisce la pornostar Stormy Daniels 'horseface', faccia da cavallo.