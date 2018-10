Melania non preoccupata infedeltà Trump

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - "Sono una madre e una first lady, ho cose molto piu' importanti a cui pensare e da fare": cosi' Melania Trump nell'intervista a Abc News che andrà in onda questa sera, ha risposto alle domande sulle presunte infedeltà del marito Donald Trump. "Non e' una mia preoccupazione", ha tagliato corto la first lady. Poi ha ammesso che tutte le storie imbarazzanti dell'ultimo anno "non sono sempre state piacevoli": "Ma so cosa e' giusto e cosa e' sbagliato, cosa e' vero e cosa non e' vero".

Sullo stato del suo matrimonio ha detto: "Stiamo bene", il resto e' solo gossip, speculazioni dei media, e non sono sempre affermazioni corrette". "Sono molto forte - aggiunge Melania - e so quali sono le mie priorità".