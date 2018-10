Facebook: Fbi indaga su hackeraggio

(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - L'Fbi sta indagando sull'ultimo hackeraggio subito da Facebook e ha chiesto alla societa' di non parlare di chi possa esserci dietro l'attacco. Lo ha detto in una conference call - cui partecipa anche l'ANSA - Guy Rosen, vice presidente Fb per il product management. La dichiarazione lascia supporre che Facebook possa sapere o avere sospetti sugli autori dell'attacco.