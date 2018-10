Uragano Michael, un morto in Florida

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Almeno un morto e 380.000 persone senza elettricità: è il bilancio preliminare del passaggio dell'uragano Michael in Florida. Nonostante l' uragano, Donald Trump si difende dalle critiche per il suo comizio in Pennsylvania ''Se l'avessimo cancellato avremmo deluso migliaia di persone'' afferma Trump, che in passato aveva criticato nel 2012 Barack Obama per un appuntamento elettorale durante l'uragano Sandy.