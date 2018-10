Pentagono, stop temporaneo voli F-35

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Il Pentagono sospende temporaneamente le operazioni di volo degli F-35 in seguito all'incidente del mese scorso in Sud Carolina.

La sospensione decisa dal Pentagono consente un'ispezione delle pompe di carburante a tutta la flotta, spiega il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che le ispezioni dovrebbero essere completate ''nelle prossime 24-48 ore''.

I controlli seguono i dati preliminari raccolti nell'ambito dell'indagine sull'incidente dell'F-35B del 28 settembre in Sud Carolina.