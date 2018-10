'Intesa Usa-Turchia su rilascio pastore'

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - La Casa Bianca avrebbe raggiunto un accordo con la Turchia per il rilascio del pastore evangelico americano Andrew Brunson, attualmente agli arresti domiciliari nel paese dopo 21 mesi trascorsi in carcere. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il pastore potrebbe essere liberato a giorni. L'accordo prevede che il pastore sia rilasciato dopo la caduta di alcune delle accuse mosse nei suoi confronti durante l'udienza in tribunale di domani.