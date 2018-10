Usa: Michael, troppo tardi per evacuare

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - "La tempesta e' arrivata, non e' sicuro viaggiare attraverso la Panhandle, se siete in una zona costiera rimanete in casa, il tempo per l'evacuazione e' finito": e' l'avvertimento lanciato dal governatore della Florida, Rick Scott, in attesa che l'uragano Michael, che si e' rafforzato a categoria 4 (su 5) tocchi terra nelle prossime ore.