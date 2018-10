Usa: Ivanka Trump,non sostituirò Haley

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - "E' un onore servire alla Casa Bianca con molti colleghi fantastici e so che il presidente nominerà un formidabile sostituto all'ambasciatore Haley. Il sostituto non sarò io". Lo twitta Ivanka Trump, dopo che il presidente ha detto che la figlia-consigliere sarebbe una sostituta fantastica per l'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley.