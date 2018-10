Melania su Metoo, ascoltare anche uomini

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - Melania Trump rompe il silenzio sul #MeToo. La First Lady - in un'intervista ad ABC di cui sono stati diffusi alcuni estratti - esprime il suo appoggio alle donne, che vanno ascoltate, ma aggiunge: devono avere prove solide per le loro accuse.

''Sto con le donne, ma devono poter mostrare le prove. Non si puo' dire a qualcuno 'sono stata molestata sessualmente' o 'tu mi ha molestato', perche' qualche volta i media si spingono troppo oltre e le modalita' con cui alcune storie sono riportate non e' corretta. E' sbagliato'' dice Melania Trump, osservando come a suo avviso anche gli uomini vanno ascoltati.