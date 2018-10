Uragani: Michael diventa categoria 2

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - Michael è diventato un uragano di categoria 2 (su 5), con venti sino a 155 km orari. Lo ha reso noto il centro nazionale uragani (Nhc) Usa. L'impatto a terra è previsto per domani. Michael dovrebbe rafforzarsi e abbattersi come uragano di categoria 3 sulla Florida meridionale e toccare poi Alabama, Georgia, Carolina del nord e del sud.

Oltre 100 contee tra Florida e Alabama sono in stato di emergenza e 1250 uomini della guardia nazionale sono già stati mobilitati.

Al suo passaggio in America Centrale Michael ha provocato 13 vittime tra El Salvador, Honduras e Nicaragua. (ANSA).