Trump, Haley lascia a fine anno

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - Donald Trump ha detto di aver accettato le dimissioni dell'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley, che lascera' "alla fine dell'anno". L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley ha detto che non correrà per la Casa Bianca nel 2020 e che farà campagna per Donald Trump.