Onu, Dina Powell forse al posto di Haley

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - Donald Trump ha annunciato che considererà l'ex vice consigliera per la sicurezza nazionale Dina Powell per sostituire la dimissionaria Nikki Haley come ambasciatrice Usa all'Onu. Il presidente ritiene che la figlia Ivanka 'sarebbe incredibile' all'Onu, per sostituire la dimissionaria Nikki Haley, ma teme che sarebbe accusato di nepotismo se la scegliesse. "Ivanka sarebbe dinamite all'Onu", ha aggiunto il tycoon, parlando con i cronisti alla Casa Bianca prima di partire per un comizio in Ohio. Trump ha anche aggiunto che la stessa Haley lo aiuterà a scegliere il suo successore.