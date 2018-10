Kavanaugh: Trump, manifestanti pagati

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - Donald Trump continua a mettere nel mirino i manifestanti che protestano contro la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema, che nei giorni scorsi aveva accusato di essere pagati dal finanziare George Soros ed altri. "I prezzolati manifestanti di Washington ora sono pronti a protestare veramente perche' non hanno ottenuto i loro assegni.

In altre parole, non sono stati pagati! Le persone che urlavano al Congresso, e fuori, erano fin troppo ovvi, meno professionali di quanto previsto da quelli che pagano (o non pagano) il conto!", ha ironizzato su Twitter.