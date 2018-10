Kavanaugh: primo caso forse su Trump

(ANSA) - NEW YORK, 8 OTT - Il primo caso che Brett Kavanaugh potrebbe trovarsi ad affrontare alla Corte Suprema potrebbe riguardare l'amministrazione Trump. Secondo quanto riportato dai media americani, il Dipartimento di Giustizia si appresta a rivolgersi alla Corte per chiedere che vengano bloccate le deposizioni del segretario al commercio Wilbur Ross e del responsabile dei diritti civili del Dipartimento guidato da Jeff Sessions. Deposizioni che sono state richieste da un giudice federale di New York nell'ambito dell'azione legale contro la decisione di Ross di inserire una domanda sulla cittadinanza nel censimento per il 2002. Il Dipartimento di Giustizia ritiene le deposizioni un'intrusione nell'autorità esecutiva in grado di distrarre l'attenzione dei funzionari dell'amministrazione dai loro compiti.(ANSA).