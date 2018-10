Columbus day, Trump difende l'esploratore e omaggia Italia

Nel proclamare il Columbus day, festa diventata controversa negli Usa dopo la guerra contro le statue confederate, Donald Trump celebra 'le conquiste di questo abile esploratore italiano' e 'il suo coraggio, la sua forza di volontà, la sua ambizione, tutti valori che amiamo come americani'.

Christopher Columbus’s spirit of determination & adventure has provided inspiration to generations of Americans. On #ColumbusDay, we honor his remarkable accomplishments as a navigator, & celebrate his voyage into the unknown expanse of the Atlantic Ocean. https://t.co/Mg3dxRfPuN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ottobre 2018

Intanto proprio Columbus, capitale dell'Ohio, non celebrerà il Columbus Day, per la prima volta, per mancanza di fondi. Il Columbus day è stato sostituito con l'Indigenous Peoples Day o il Native American Day da vari Stati, tra cui il South Dakota e l'Alaska, e città come Los Angeles, San Francisco e Seattle.

A New York si temeva persino l'abbattimento della statua di Colombo a Columbus circle, ma il monumento è sopravvissuto grazie ad un compromesso all'esame della commissione istituita dal sindaco di New York Bill de Blasio per rivedere i monumenti controversi della città: sarà accompagnato da una targa per raccontare la vita di quello che è ritenuto l'esploratore più famoso di tutti i tempi e affiancato, nelle vicinanze, da un monumento dedicato alle popolazioni indigene. Prevista anche l'istituzione dell'Indigenous Peoples Day per 'bilanciare' il Columbus Day.