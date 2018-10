Trump loda Senato per conferma Kavanaugh

(ANSA) - NEW YORK, 6 OTT - Donald Trump "loda e si congratula" con il Senato americano per aver confermato il giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il presidente americano twitta il suo plauso ai senatori dall'Air Force One, da dove ha seguito le operazioni di voto. Trump e' diretto in Kansas, dove nelle prossime ore terra' un comizio.

Quando il vice presidente Mike Pence ha dichiarato il voto chiuso e la conferma ufficiale di Kavanaugh, Trump ha manifestato la sua contentezza e dato la sua approvazione con il pollice alzato.