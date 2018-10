Da Musk fondi per filtrare acqua

(ANSA) - NEW YORK, 6 OTT - La fondazione di Elon Musk stacca un assegno da 480.000 dollari per consentire alle scuole di Flint, in Michigan, si installare sistemi a raggi ultravioletti per filtrare l'acqua. Flint sta cercando una soluzione di lungo termine alla crisi dell'acqua al piombo, scoppiata con il passaggio del rifornimento idrico dal sistema di Detroit a quello del fiume Flint.(ANSA).