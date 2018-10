Kavanaugh:ex giudice Corte contro nomina

(ANSA) - WASHINGTON, 5 OTT - L'ex giudice della Corte Suprema John Paul Stevens ritiene che Brett Kavanaugh non debba essere nominato nel massimo organo giudiziario americano dopo la sua testimonianza davanti alla commissione giustizia del Senato per difendersi dalle accuse di aggressione sessuale.

"Penso che la sua performance nella deposizione alla fine abbia cambiato il mio pensiero", ha detto in un evento con alcuni pensionati a Boca Raton, Florida. L'ex magistrato pensa che ci sia qualche fondamento nelle critiche di chi accusa Kavanaugh di aver rivelato un possibile pregiudizio politico nella sua testimonianza.

Stevens, 98 anni, repubblicano di lungo corso ma considerato liberal nelle sue sentenze, è stato giudice della Corte Suprema dal 1975 al 2010.(ANSA).