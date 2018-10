Kavanaugh: proteste, arrestate anche Schumer e Ratajkowski

La comica Amy Schumer e la modella Emily Ratajkowski sono tra le 302 donne arrestate ieri durante la proteste a Washington contro la nomina del candidato alla Corte Suprema Brett Kavanaugh: lo riporta la Bbc.

Trump accusa, manifestanti pagati da Soros - Donald Trump accusa su Twitter "Soros e altri" di pagare i militanti che protestano contro la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema. "I maleducati urlatori in ascensore sono professionisti pagati solo per cercare di far apparire male i senatori", ha cinquettato riferendosi apparantemente alla scena delle vittime di violenze sessuali che hanno urlato al senatore repubblicano Jeff Flake in ascensore per chiedergli di non votare Kavanaugh.



Migliaia di dimostranti, prevalentemente donne, hanno marciato ieri lungo le strade della capitale, dalla Corte d'Appello - presieduta attualmente da Kavanaugh - fino a Capitol Hill e alla vicina sede della Corte Suprema, dove hanno gridato slogan come "Kavanaugh deve andarsene!" e "Noi crediamo a Christine Ford", la prima donna ad aver accusato pubblicamente il giudice di aggressione sessuale quando era uno studente.

Gli arresti sono avvenuti nell'atrio di un edificio del Senato, dove oltre 300 persone protestavano con un sit-in contro Kavanaugh alla Corte suprema. (ANSA).