Kavanaugh: accuse di Trump a Soros

(ANSA) - WASHINGTON, 5 OTT - Donald Trump accusa su Twitter "Soros e altri" di pagare i militanti che protestano contro la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema.

"I maleducati urlatori in ascensore sono professionisti pagati solo per cercare di far apparire male i senatori", ha twittato, riferendosi apparentemente alla vicenda in cui delle vittime di violenze sessuali hanno urlato contro il senatore repubblicano Jeff Flake in ascensore, per chiedergli di non votare Kavanaugh.