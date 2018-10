Usa:cyberattacchi,incriminate spie russe

(ANSA) - WASHINGTON, 4 OTT - Il dipartimento di giustizia Usa ha incriminato sette appartenenti all'intelligence militare russa (Gru) per cyber attacchi ad agenzie anti doping ed altre organizzazioni, ad una società energetica nucleare basata in Pennsylvania e a una organizzazione internazionale (Opac) che stava indagando sulle armi chimiche in Siria e sull'avvelenamento in Gran Bretagna dell'ex agente del Gru Serghiei Skripal.