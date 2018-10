Kavanaugh: repubblicani, accuse smontate

(ANSA) - WASHINGTON, 4 OTT - "I fatti non supportano le accuse mosse al giudice Brett Kavanaugh. Invece molti dei fatti supportano ora una forte, inequivoca smentita": così il leader dei repubblicani al senato Mitch McConnels ha commentato in aula l'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale al giudice nominato da Trump alla corte suprema. "Nessuna delle accuse è stata corroborata in sette indagini", ha proseguito McConnell, attaccando i dem per aver tentato di "diffamare questo brav'uomo, di trascinarlo nel fango".