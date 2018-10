Stato NY indaga su accuse Nyt a Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 3 OTT - Lo stato di New York vuole vederci chiaro sulle accuse di elusione fiscale mosse dal New York Times a Donald Trump e ha deciso di indagare per approfondire la questione. Il Dipartimento per la tassazione e le finanze vuole accertare se davvero il tycoon negli anni '90 abbia aiutato i genitori ad aggirare il fisco per ereditare piu soldi del dovuto.