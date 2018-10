Trump scivola in classifica Paperoni Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 2 OTT - Essere inquilini alla Casa Bianca non e' detto che ingrossi il proprio portafoglio. Sembra il caso di Donald Trump che, secondo la rivista Forbes, ha perso oltre un miliardo di dollari della sua ricchezza personale da quando ha lanciato la sua campagna presidenziale.

Il patrimonio netto del tycoon - secondo la classifica 2018 dei primi 400 Paperoni d'America, che sarà pubblicata nelle prossime ore - si aggira adesso sui 3,1 miliardi di dollari, contro i 5,5 miliardi di dollari del 2015. La conseguenza e' un prevedibile tracollo di Trump nella Forbes 400 dalla 248/ma posizione in cui si trovava nel 2017. Tre per la rivista le cause: le notizie sempre più numerose che creano dubbi sulla reale ricchezza vantata dall'ex re del mattone newyorkese, un andamento del mercato immobiliare meno propizio rispetto a qualche tempo fa e l'effetto delle politiche di Trump sui suoi affari.