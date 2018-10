Mondo si fida meno di Trump che di Putin

(ANSA) - WASHINGTON, 2 OTT - L'immagine degli Usa a livello internazionale resta ai minimi storici dopo l'insediamento di Donald Trump, soprattutto tra gli alleati, con una visione positiva del 50% e negativa del 43%. Ma a sprofondare è la fiducia nel presidente americano: in media solo il 27% si fida di lui, il 70% no. Una percentuale più bassa di quella di Vladimir Putin (30%) e di Xi Jimping (34%), mentre Angela Merkel può contare sul 52% ed Emmanuel Macron sul 46%. E' quanto emerge da un sondaggio Pew Research center in 25 Paesi.