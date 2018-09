Kevin Spacey denunciato per molestie

Ancora guai per Kevin Spacey.

L'attore Usa premio Oscar, già indagato dalla polizia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per presunte molestie, è stato denunciato per abusi sessuali nei confronti di un massaggiatore in California. Lo rende noto il Guardian online. L'aggressione sarebbe avvenuta due anni fa in un'abitazione a Malibu. Nella denuncia, presentata al tribunale di Los Angeles, si specifica che l'ex protagonista di House of Cards ha costretto il massaggiatore "a farsi toccare" prima di "tirarlo a sé tentando di baciarlo". La presunta vittima ha quindi reagito dicendogli: "Cosa stai facendo? Questo è ridicolo. Sono un professionista, questo è quello che faccio per vivere. Ho un figlio". "La condotta di Spacey è stata estrema e oltraggiosa. Ha agito con sprezzante disprezzo per i diritti e i sentimenti del massaggiatore e con deliberata indifferenza rispetto a quanto avrebbe sofferto in seguito", si legge nella denuncia.