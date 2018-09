Kavanaugh, la seconda accusatrice collaborerà con l'Fbi

L'Fbi ha contattato la seconda accusatrice di Brett Kavanaugh, Deborah Ramirez, nell'ambito dell'inchiesta lanciata in vista del voto al Senato per la conferma del giudice designato alla corte suprema. La donna ha acconsentito a collaborare con gli investigatori, secondo quanto riferito dal suo avvocato. Ramirez aveva accusato Kavanaugh di comportamento improprio a sfondo sessuale quando era studente all'università di Yale.

L'inchiesta dell'Fbi lanciata dopo le accuse contro Brett Kavanaugh e decisa prima di procedere per il voto definitivo sulla conferma del giudice designato alla Corte suprema "potrebbe rivelarsi una benedizione", ha replicato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in partenza per un comizio in West Virginia. Rispondendo a giornalisti, ha quindi affermato di non avere bisogno di un piano B.