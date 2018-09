Kavanaugh, sì commissione, ora al Senato

La commissione giustizia del Senato americano ha approvato la nomina alla Corte Suprema del giudice conservatore Brett Kavanaugh, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Repubblicani a favore, contro i democratici. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato.

Ma intanto il senatore repubblicano Jeff Flake ha proposto di posticipare per non oltre una settimana il voto del Senato per la conferma del giudice, per consentire una indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressioni sessuale.