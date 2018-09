Mo: Wsj, Pentagono rimuove anti-Patriot

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il Pentagono rimuoverà in ottobre quattro sistemi anti missili Patriot dal Medio Oriente: due dal Kuwait, uno dalla Giordania e dal Bahrain. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti militari Usa. La mossa lascerà gli alleati con meno strumenti di difesa, proprio mentre la Casa Bianca alza i toni contro le minacce dell'Iran, anche se secondo alcuni esperti questi Paesi sono ormai attrezzati a contrastarle. La decisione, secondo il Wsj, è anche uno segni più tangibili della nuova attenzione del Pentagono alle minacce provenienti dalla Russia e dalla Cina rispetto ai conflitti di lungo in corso in Medio Oriente e Afghanistan.