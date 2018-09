Kavanaugh: Trump, oggi giorno storico

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - "Quello di oggi sarà un giorno molto importante nella storia del nostro Paese": lo ha detto Donald Trump riferendosi alle testimonianze previste oggi in Senato del giudice nominato alla corte suprema Brett Cavanaugh e di Christine Blasey Ford, la donna che lo accusa di aggressione sessuale. Parlando in una conferenza stampa a margine dell'assemblea generale Onu, Trump non ha escluso di poter cambiare idea su Kavanaugh e di poter ritirare la nomina, ma ha continuato a difenderlo e ad ammonire sulla pericolosità di accuse tardive, difficilmente provabili e risalenti a molti anni fa, che potrebbero spuntare improvvisamente anche con un nuovo candidato e in linea generale ogni volta che un nominee governativo deve essere confermato.