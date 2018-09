Kavanaugh, a liceo birre ma mai molestie

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - "Non ero perfetto allora, come non sono perfetto oggi. Bevevo birra con i miei amici, di solito nei weekend. Qualche volta ne bevevo troppa. A posteriori, ho detto e fatto cose al liceo che mi fanno rabbrividire. Ma non è questo il motivo per cui siamo qui oggi": così il giudice nominato alla corte suprema Brett Kavanaugh nelle dichiarazioni scritte che oggi apriranno la sua testimonianza alla commissione giustizia del Senato, definendo le accuse di aggressione sessuale ai tempi del liceo "calunnie dell'ultimo minuto".

Alcuni senatori hanno ricevuto nei giorni scorsi un paio di lettere anonime di donne che accusano di molestie Brett Kavanaugh. Il giudice nominato da Trump alla corte suprema ha già negato gli addebiti con gli investigatori del Senato, secondo atti della commissione giustizia citati da Politico.