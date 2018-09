Ford sarà interrogata da procuratrice

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Ad interrogare oggi al Senato Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare pubblicamente di aggressione sessuale il giudice nominato alla Corte suprema Brett Kavanaugh, sarà un procuratore donna con una lunga esperienza in crimini sessuali: Rachel Mitchell, responsabile della divisione speciale vittime della procura della contea di Maricopa (Arizona), la stessa dell'ex sceriffo d'America e grande sostenitore di Trump Joe Arpaio. Registrata come repubblicana, la Mitchell ha lavorato in questo ufficio per 26 anni vincendo diversi premi locali per la sua attivita' contro i reati a sfondo sessuale. Si tratta di una mossa inusuale perche' in genere sono i senatori a fare le domande. Ma il presidente della commissione giustizia del Senato Charles Grassley ha spiegato che "l'obiettivo e' de-politicizzare il processo e ottenere la verita' invece di mettersi i mostra e dare ai senatori una opportunita' di lanciare le loro campagne presidenziali". Una mossa anche per evitare che la donna sia messa a disagio