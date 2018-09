Pompeo, II summit Trump-Kim a ottobre

(ANSA) - PECHINO, 26 SET - Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe tenersi a ottobre, ma più verosimilmente poco dopo: lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista alla Cbs, aggiungendo che si recherà a Pyongyang prima che "passi troppo tempo" per gettare le basi del nuovo incontro già il prossimo mese, come ha annunciato dal Dipartimento di Stato.

"Vogliamo essere sicuri di avere le condizioni giuste perché possa essere di successo per i due leader", ha aggiunto Pompeo.