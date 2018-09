Trudeau diserta palco Assemblea generale

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Quando è diventato premier del Canada nel 2015 Justin Trudeau ha promesso, tra le altre cose, di far tornare il suo paese leader sulla scena mondiale. Da allora ha partecipato due volte all'Assemblea Generale dell'Onu e ha candidato il Canada per un seggio in Consiglio di Sicurezza nel biennio 2021-2022. Quest'anno però ha deciso di disertare il dibattito al Palazzo di Vetro. O meglio, e' a New York e interviene durante il vertice del vertice su Nelson Mandela, ma non parlerà in Assemblea Generale, dove mandera' il ministro degli esteri Chrystia Freeland, e nemmeno al summit organizzato dagli Stati Uniti (con Trump) sulla droga. Un funzionario del governo canadese ha detto che il premier ha cambiato idea perché il suo intervento era fissato per venerdì sera, in un momento poco interessante della giornata, mentre il suo ufficio ha detto che ha troppo lavoro in patria. I grandi assenti quest'anno sono il presidente cinese Xi Jinping e il collega russo Vladimir Putin.