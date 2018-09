Usa: giro vite su green card

L'amministrazione Trump ha annunciato una stretta sul rilascio delle nuove green card agli immigrati che usufruiscono legalmente di benefici pubblici come l'assistenza alimentare o i buoni per l'alloggio. Lo riporta il New York Times, spiegando che il giro di vite potrebbe riguardare milioni di persone che vivono per lo piu' in condizioni di poverta' e che si ritroveranno costrette a scegliere tra gli aiuti per il cibo e la casa e l'ottenimento della green card, l'autorizzazione rilasciata dagli Usa che consente a uno straniero di risiedere sul suolo americano per un periodo di tempo illimitato.