Kavanaugh: Amy Chua, 'ama look modella'

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Brett Kavanaugh "assume come collaboratrici donne con il look della modella". Lo avrebbe detto alle studentesse della facoltà di legge di Yale Amy Chua, la professoressa diventata famosa qualche anno fa con il best-seller "Inno di Battaglia della Mamma Tigre" sui vantaggi della rigida educazione che i genitori cinesi impartiscono ai figli.

La Chua avrebbe consigliato alle allieve che si preparavano a un colloquio di lavoro con il future giudice designato della Corte Suprema di vestirsi accentuando la propria femminilità per acquisire margini di vantaggio sulle concorrenti e conquistare un posto tra le assistenti del magistrato. "Non e' un caso che tutte le collaboratrici di Kavanaugh sembrano modelle", avrebbe detto un anno fa, e dunque in tempi non sospetti, la Chua alla sua classe. Il giudice rischia la nomination dopo che la scorsa settimana una professoressa californiana, Christine Balsey Ford, lo ha accusato di tentato stupro quando erano entrambi teenager a Washington.